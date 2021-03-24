В Тверской области рассказали о ходе вакцинации против коронавируса

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В правительстве Тверской области рассказали, что в регионе от коронавирусной инфекции привились почти 67 тыс. человек.
В Тверской области рассказали о ходе вакцинации против коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Также сообщается о поступлении в регион партии вакцины «Спутник V» в размере 5,4 тыс. доз.

Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

На данный момент в регионе функционируют 38 пунктов вакцинации, а также работают выездные бригады для вакцинации жителей отдалённых районов области.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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