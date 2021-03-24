Число жертв взрыва в доме в Химках увеличилось до четырёх
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«Число жертв трагедии на Зелёной улице возросло до четырёх человек», — цитирует РИА Новости сообщение местных властей.
Отмечается, что скончавшийся мужчина проживал в квартире, которая была эпицентром взрыва.
Также сообщается, что в больницах остаются ещё пять пострадавших.
Ранее стало известно, что девятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва в подмосковных Химках, будут ремонтировать около пяти месяцев, часть фасада придётся разбирать вручную.