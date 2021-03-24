Эксперт прокомментировала ситуацию с квартирами с обременением на вторичном рынке

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Руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина прокомментировала ситуацию с квартирами с обременением на вторичном рынке.
Эксперт прокомментировала ситуацию с квартирами с обременением на вторичном рынке
  • РИА Новости

«Участились случаи продажи объектов с обременением, а также чаще стали появляться объекты от собственников на стадии банкротства. Всё это несёт риски для будущего покупателя», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметила Дыдалина, нужно тщательно проверять жильё перед проведением сделки.

Собственники жилья, когда имеются сложности с оформлением документов, готовы сделать заметную скидку.

«Нередки случаи, когда для продажи такого объекта требуется снять обременение, погасив остаток долга по ипотеке, и в этом случае либо оформляется заём от будущего покупателя либо от риелторской компании или берётся потребительский кредит», — пояснила эксперт.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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