В дагестанской школе во время урока взорвалась граната

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На уроке ОБЖ в Хасавюрте взорвалась граната, пострадал учитель, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.
В дагестанской школе во время урока взорвалась граната
  • РИА Новости

«По версии следствия, 23 марта 2021 года в средней общеобразовательной школе № 10 города Хасавюрт во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности, при демонстрации способа разбора гранаты, в момент откручивания запала произошла его детонация», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дети не пострадали, учитель получил ранение кисти правой руки, он госпитализирован.

Заведено уголовное дело о халатности должностных лиц.

5 марта на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.

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