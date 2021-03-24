В дагестанской школе во время урока взорвалась граната

На уроке ОБЖ в Хасавюрте взорвалась граната, пострадал учитель, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

«По версии следствия, 23 марта 2021 года в средней общеобразовательной школе № 10 города Хасавюрт во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности, при демонстрации способа разбора гранаты, в момент откручивания запала произошла его детонация», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дети не пострадали, учитель получил ранение кисти правой руки, он госпитализирован.

Заведено уголовное дело о халатности должностных лиц.

5 марта на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.