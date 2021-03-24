Из Черногории в Россию экстрадировали обвиняемых в мошенничестве

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По запросу Генпрокуратуры России из Черногории в Россию экстрадировали двух граждан, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, а также в нарушении авторских и смежных прав.
Из Черногории в Россию экстрадировали обвиняемых в мошенничестве
  • РИА Новости

По версии следствия, в январе — июле 2009 года Уллубий Мадиев в Махачкале ввёл в заблуждение знакомого относительно своей финансовой состоятельности и получил от него 30 млн рублей под 30% годовых. Потерпевший также перечислил на расчётный счёт ООО «Контакт-Инвест» более 20 млн рублей для Мадиева.

Отмечается, что подозреваемый не выполнил обязательства по возврату долга и скрылся.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что директор ГУП «Проектный институт «Архангельскгражданпроект» Виктор Жилин с марта 2002 года по август 2008 года, имея в распоряжении предприятия две лицензионные копии программного продукта, дал указание подчинённым скопировать и установить контрафактный софт на 22 рабочих компьютера. Объекты авторского права и смежных прав незаконно использовались до 2011 года.

«Поскольку обвиняемые скрылись от правоохранительных органов, в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск», — заявили в Генпрокуратуре.

Обоих задержали на территории Черногории. Запросы о выдаче были удовлетворены. В сопровождении спецконвоя Мадиев и Жилин транзитом через Турцию доставлены в Россию.

Ранее сообщалось, что Италия по требованию Генеральной прокуратуры экстрадирует в Россию предпринимателя Андрея Смышляева, который обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

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