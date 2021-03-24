Матвиенко назвала сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернёмся к нормальной жизни», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Она подчеркнула, что для того, чтобы «окончательно победить коронавирус», в России должна пройти массовая вакцинация.

По словам Матвиенко, «кроме редких медицинских ограничений, больше нет причин, чтобы не делать прививку».

Ранее российский лидер Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.