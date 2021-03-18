Путин оценил ситуацию с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин оценил ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жёсткие локдауны. У нас вакцинация идёт. Исходя из этого, мы будем строить летнюю отпускную кампанию, будем развивать внутренний туризм», — заявил Путин.

При этом он отметил, что власти России будут руководствоваться требованиями санитарных врачей.

«Нельзя нам считать, что всё закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, всё же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», — добавил президент.

Согласно данным на 18 марта, за сутки в России выявлено 9803 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 428 239  случаев COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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