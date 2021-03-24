В Карачаево-Черкесии врачи спасли беременную с 90%-ным поражением лёгких

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В Минздраве Карачаево-Черкесии сообщили, что врачи вылечили беременную женщину с 90%-ным поражением лёгких.
В Карачаево-Черкесии врачи спасли беременную с 90%-ным поражением лёгких
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru.

В госпитале жительница Карачаевска на седьмом месяце беременности родила здорового ребёнка. Женщина поступила в стационар городской больницы с 90%-ным поражением лёгких.

«Решение о плановом кесаревом сечении было принято в связи с развитием асфиксии ребёнка на фоне инфекционного заболевания матери. Так на 29-й неделе на свет появилась девочка весом 1800 г и ростом 44 см. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат», — рассказали в ведомстве.

Врачам пришлось перевести женщину в реанимационное отделение на неинвазивную вентиляцию лёгких.

На данный момент мать и ребёнок здоровы.

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