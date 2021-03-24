В Удмуртии проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки

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В Сарапуле проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки.
В Удмуртии проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

22 марта в полицию поступила информация об обнаружении в одной из квартир тела ребёнка с признаками насильственной смерти. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

Надзорное ведомство проверит причины гибели девочки и условия, ей способствовавшие.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.

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