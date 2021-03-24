В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса до 30 апреля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введённые из-за коронавируса, до 30 апреля.

Сообщается, что до 30 апреля продлеваются ограничения на работу ночных кабаре, клубов, дискотек и кальянных.

Однако, как отмечает «Комсомольская правда», с 25 марта горожан ждут некоторые послабления.

«На торжественные регистрации брака с 25 марта разрешается приглашать до 40 гостей», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 сообщили, что в Санкт-Петербурге возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.