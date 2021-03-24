Пилоты Су-57 приступили к испытаниям шлема с дополненной реальностью

Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Новейшая система с элементами дополненной реальности поможет лётчикам в управлении самолётом и наведении оружия. Система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема, что позволит лётчику Су-57 видеть прицел для применения различных видов авиационных средств поражения, а также пилотажно-навигационные оценки. Благодаря прозрачному экрану лётчик сможет наблюдать и внешнюю обстановку.

«Лётчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных манёвров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолёт», — рассказали в ОАК.

По сообщениям Newinform, в декабре начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Петербургом.