Пилоты Су-57 приступили к испытаниям шлема с дополненной реальностью
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Новейшая система с элементами дополненной реальности поможет лётчикам в управлении самолётом и наведении оружия. Система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема, что позволит лётчику Су-57 видеть прицел для применения различных видов авиационных средств поражения, а также пилотажно-навигационные оценки. Благодаря прозрачному экрану лётчик сможет наблюдать и внешнюю обстановку.
«Лётчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных манёвров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолёт», — рассказали в ОАК.
По сообщениям Newinform, в декабре начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Петербургом.