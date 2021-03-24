Памфилова рассказала об организации онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, как на выборах в Госдуму будет организовано онлайн-голосование.

Об этом Элла Памфилова рассказала в беседе с «Российской газетой».

«Подано 11 заявок. Фаворитов у нас нет, но есть понимание, кто может участвовать, а кто ещё не готов. Одного желания мало, должны быть, как в математике, необходимые и достаточные условия. В первую очередь необходимо иметь существенное количество избирателей региона с подтверждёнными учётными записями на портале госуслуг. При этом субъектовая избирательная комиссия должна быть готова к проведению разъяснительной работы со всеми участниками избирательного процесса. Также должен быть сформирован независимый наблюдательский пул экспертов и специалистов для работы в общественном штабе региона по наблюдению за выборами, где будет размещён узел блокчейна для наблюдения за ДЭГ. Сейчас пока мы убеждены, что с этим справятся те регионы, где ДЭГ уже проводился, остальные — повторюсь — по итогам тренировок», — сказала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова заявила, что перенос предстоящих в сентябре выборов в Госдуму на более ранний срок технологически невозможен и нецелесообразен.