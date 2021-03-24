Специалисты Роспотребнадзора выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

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Специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту.
Специалисты Роспотребнадзора выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами.

Ранее генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России выявлено более 5,3 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19, большинство из которых не влияют на свойства вируса.

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