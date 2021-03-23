В Нижнем Тагиле завели дело по факту ложного минирования

В Нижнем Тагиле завели уголовное дело по факту ложного минирования в учебном заведении.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным следствия, студент Демидовского колледжа из-за спора с однокурсниками ради шутки позвонил в полицию и заявил о бомбе в здании.

На место была направлена следственно-оперативная группа, пожарные, бригада спасателей, скорая помощь и ГИБДД. В результате эвакуированы 300 учеников и 15 преподавателей.

Дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.