В Госдуме прокомментировали ситуацию с льготами, введёнными во время пандемии

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала сообщение о том, что в России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с льготами, введёнными во время пандемии
  • РИА Новости

«Действительно, с 1 апреля прекращают своё действие некоторые льготы и преференции, введённые на период пандемии», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, снимается, в частности, пособие по нетрудоспособности для граждан, работающих в категории 65+ в связи с необходимостью их нахождения дома на самоизоляции.

Изменения затронут и пособия по безработице. В апреле заканчиваются установленные ранее льготы по их дистанционному оформлению, но уже подготовлен законопроект по развитию таких наработок.

«Сегодня на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект «Единой России» о продолжении положительной практики, которая сформировалась в период пандемии, когда граждане могли дистанционно встать на учёт в качестве безработных, оформить пособие, найти себе работу в любом регионе России», — отметила Бессараб.

Ранее сообщалось, что также должен завершиться эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде, без дублирования на бумаге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить