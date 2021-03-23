В Госдуме прокомментировали ситуацию с льготами, введёнными во время пандемии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала сообщение о том, что в России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.

«Действительно, с 1 апреля прекращают своё действие некоторые льготы и преференции, введённые на период пандемии», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, снимается, в частности, пособие по нетрудоспособности для граждан, работающих в категории 65+ в связи с необходимостью их нахождения дома на самоизоляции.

Изменения затронут и пособия по безработице. В апреле заканчиваются установленные ранее льготы по их дистанционному оформлению, но уже подготовлен законопроект по развитию таких наработок.

«Сегодня на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект «Единой России» о продолжении положительной практики, которая сформировалась в период пандемии, когда граждане могли дистанционно встать на учёт в качестве безработных, оформить пособие, найти себе работу в любом регионе России», — отметила Бессараб.

Ранее сообщалось, что также должен завершиться эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде, без дублирования на бумаге.