В России с апреля прекращается действие ряда льгот, введённых во время пандемии

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В России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.
В России с апреля прекращается действие ряда льгот, введённых во время пандемии
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. При этом постановление правительства, упраздняющее «карантинные больничные», рекомендует переводить на удалёнку пожилой персонал в приоритетном порядке.

С 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. В этот же день должен завершиться эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде, без дублирования на бумаге.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей, которая касается сельхозкооперативов.

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