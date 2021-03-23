В России с апреля прекращается действие ряда льгот, введённых во время пандемии

В России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. При этом постановление правительства, упраздняющее «карантинные больничные», рекомендует переводить на удалёнку пожилой персонал в приоритетном порядке.

С 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. В этот же день должен завершиться эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде, без дублирования на бумаге.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей, которая касается сельхозкооперативов.