В Тюменской области перед судом предстанет обвиняемая в гибели двух детей при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на областной суд.
Пожар произошёл 18 января в посёлке Богандинский. Женщина закрыла в квартире детей 2016 и 2020 годов рождения, пока ходила в магазин. Вскоре соседи увидели из квартиры дым и вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти детей не удалось.
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в суд.
Ранее сообщалось, что двум фигурантам дела о гибели детей при пожаре под Красноярском предъявлено обвинение.