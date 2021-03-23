В Тюменской области перед судом предстанет обвиняемая в гибели двух детей при пожаре

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В Тюменской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в смерти двух детей во время пожара.
В Тюменской области перед судом предстанет обвиняемая в гибели двух детей при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на областной суд.

Пожар произошёл 18 января в посёлке Богандинский. Женщина закрыла в квартире детей 2016 и 2020 годов рождения, пока ходила в магазин. Вскоре соседи увидели из квартиры дым и вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти детей не удалось.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в суд.

Ранее сообщалось, что двум фигурантам дела о гибели детей при пожаре под Красноярском предъявлено обвинение.

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