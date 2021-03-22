Двум фигурантам дела о гибели детей при пожаре под Красноярском предъявлено обвинение
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как считает следствие, в обязанности обоих фигурантов входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан.
«В то же время обвиняемые возложенные на них обязанности по проверке жилого помещения не осуществили, мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи не приняли», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что их халатные действия привели к тому, что из-за неисправной электропроводки произошло короткое замыкание и возник пожар, в котором погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.