Двум фигурантам дела о гибели детей при пожаре под Красноярском предъявлено обвинение

Директору муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства» и руководителю отдела ЖКХ этого учреждения предъявлено обвинение по делу, возбуждённому по факту гибели четырёх детей при пожаре в многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края.

Об этом говорится на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как считает следствие, в обязанности обоих фигурантов входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан.

«В то же время обвиняемые возложенные на них обязанности по проверке жилого помещения не осуществили, мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи не приняли», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что их халатные действия привели к тому, что из-за неисправной электропроводки произошло короткое замыкание и возник пожар, в котором погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.