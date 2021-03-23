Эксперт прокомментировал изменение порядка установления социальных доплат к пенсии

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что люди больше не будут носиться со множеством документов и смогут избежать других бюрократических препятствий.

«Оцениваю эти изменения только положительно, потому что здесь технических сложностей для реализации этого проекта нет никаких», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что социальная доплата к пенсии с 2022 года будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления.