Эксперт прокомментировал изменение порядка установления социальных доплат к пенсии

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Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.
Эксперт прокомментировал изменение порядка установления социальных доплат к пенсии
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что люди больше не будут носиться со множеством документов и смогут избежать других бюрократических препятствий.

«Оцениваю эти изменения только положительно, потому что здесь технических сложностей для реализации этого проекта нет никаких», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что социальная доплата к пенсии с 2022 года будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления.

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