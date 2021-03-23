В Ленобласти завели дело по факту схода снега с крыши на двух девушек

В Выборге завели уголовное дело по факту схода снега с крыши на двух девушек.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленинградской области.

У одной из пострадавших — ушиб плеча, у второй — ушиб головы и другие поверхностные травмы. Снег упал с крыши дома по Ленинградскому шоссе.

Как полагают следователи, в случившемся может быть виновата управляющая компания.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее телеканал «360» сообщал, что за зимний сезон управляющие организации Подмосковья провели 78 682 осмотра кровель, фасадов и подъездных козырьков домов.