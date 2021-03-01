В Подмосковье за зиму провели более 78 тысяч проверок крыш

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За зимний сезон управляющие организации Подмосковья провели 78 682 осмотра кровель, фасадов и подъездных козырьков домов. Территорию проверяли на наличие наледи, снежных свесов и опасных сосулек.
В Подмосковье за зиму провели более 78 тысяч проверок крыш
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты подмосковной Госжилинспекции контролировали процесс по поступившим в ведомство и на портал Единой диспетчерской службы Московской области обращениям, а также при помощи специального мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной жилищной инспекции региона.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Петербурге с начала зимнего периода вывезли почти 864 тыс. кубометров снега.

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