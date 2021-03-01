В Подмосковье за зиму провели более 78 тысяч проверок крыш
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
Специалисты подмосковной Госжилинспекции контролировали процесс по поступившим в ведомство и на портал Единой диспетчерской службы Московской области обращениям, а также при помощи специального мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной жилищной инспекции региона.
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Петербурге с начала зимнего периода вывезли почти 864 тыс. кубометров снега.