В Подмосковье за зиму провели более 78 тысяч проверок крыш

За зимний сезон управляющие организации Подмосковья провели 78 682 осмотра кровель, фасадов и подъездных козырьков домов. Территорию проверяли на наличие наледи, снежных свесов и опасных сосулек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты подмосковной Госжилинспекции контролировали процесс по поступившим в ведомство и на портал Единой диспетчерской службы Московской области обращениям, а также при помощи специального мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной жилищной инспекции региона.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Петербурге с начала зимнего периода вывезли почти 864 тыс. кубометров снега.