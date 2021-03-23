Контртеррористические учения прошли в ЦВО

Учения по противодействию терроризму прошли в Центральном военном округе.

Об этом сообщает Newinform.

Военные манёвры проводились с 16 по 22 марта под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В ходе тренировок был отработан комплекс мероприятий по ликвидации бандформирований условного противника.

В учениях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих из Поволжья и Сибири, передаёт газета «Известия». Также было задействовано 450 единиц бронетехники, в том числе танки, модернизированные боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки.

Воздушную поддержку обеспечили истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолёты Ми-24.

Финальный этап учений прошёл на полигонах в Оренбургской и Кемеровской областях.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прошли военно-воздушные учения.