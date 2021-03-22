В Краснодарском крае прошли военно-воздушные учения
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Экипажи вертолётов при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения поразили свыше 20 различных целей, в частности, колонну военной техники, группу самолётов на аэродроме и командный пункт условного противника.
Лётчики действовали на предельно малой высоте с учётом рельефа местности.
В манёврах было задействовано более десяти экипажей армейской авиации, в том числе: Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник».
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.