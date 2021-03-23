В «Роскосмосе» прокомментировали выявленные Счётной палатой нарушения

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В пресс-службе «Роскосмоса» прокомментировали выявленные Счётной палатой нарушения на 30 млрд рублей за 2020 год.
В «Роскосмосе» прокомментировали выявленные Счётной палатой нарушения
  • РИА Новости

В госкорпорации пояснили, что проверка Счётной палаты касалась исполнения закона о федеральном бюджете за 2019 год.

«В ходе проверки Счётной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчётных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера», — приводит сообщение «Роскосмоса» РИА Новости.

Там также добавили, что компания совместно со Счётной палатой уже выработала план исправления указанных замечаний, большинство из которых «уже устранено».

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в «Роскосмосе» за 2020 год выявлено нарушений на 30 млрд рублей.

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