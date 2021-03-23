Счётная палата за год нашла в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

Счётная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей за 2020 год, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В «Роскосмосе», к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год», — цитирует Кудрина пресс-служба Кремля.

По его словам, это нарушения разного рода: «где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования».

В октябре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что в госкорпорации могут быть заведены новые уголовные дела по результатам проверок.