Рогозин не исключил новых уголовных дел в «Роскосмосе» после проверок

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации могут быть заведены новые уголовные дела по результатам проверок.

«Конечно, ведутся проверки», — сказал Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

Он подчеркнул, что у него нулевая терпимость к воровству и коррупции.

В 2018 году сообщалось, что в отношении деятельности «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел.

Генпрокуратура сообщила, что за год выявила на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» хищения на сумму более 1,6 млрд рублей.

В компании отмечали, что активно содействовали правоохранительным органам и приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка».