Рогозин не исключил новых уголовных дел в «Роскосмосе» после проверок

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации могут быть заведены новые уголовные дела по результатам проверок.
Рогозин не исключил новых уголовных дел в «Роскосмосе» после проверок
  • РИА Новости

«Конечно, ведутся проверки», — сказал Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

Он подчеркнул, что у него нулевая терпимость к воровству и коррупции. 

В 2018 году сообщалось, что в отношении деятельности «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел.

Генпрокуратура сообщила, что за год выявила на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» хищения на сумму более 1,6 млрд рублей.

В компании отмечали, что активно содействовали правоохранительным органам и приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить