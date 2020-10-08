Рогозин не исключил новых уголовных дел в «Роскосмосе» после проверок
- РИА Новости
«Конечно, ведутся проверки», — сказал Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».
Он подчеркнул, что у него нулевая терпимость к воровству и коррупции.
В 2018 году сообщалось, что в отношении деятельности «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел.
Генпрокуратура сообщила, что за год выявила на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» хищения на сумму более 1,6 млрд рублей.
В компании отмечали, что активно содействовали правоохранительным органам и приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка».