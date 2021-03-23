Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
- РИА Новости
Как отмечается на сайте Госдумы, согласно законопроекту, уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента России более двух сроков.
В декабре 2020 года Госдума одобрила законопроект в первом чтении.
Проект также ранее был одобрен правительством и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Думы по контролю и регламенту.
Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.