В Петербурге планируется установить памятник погибшим от коронавируса

Идею установки памятника погибшим от новой коронавирусной инфекции поддержала администрация Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Идея об установке такого памятника поступила от межведомственной медицинской рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Смольный поручил председателю Комитета по социальной политике Александру Ржаненкову реализацию этой инициативы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске нашли место для установки памятника медикам, скончавшимся во время исполнения профессионального долга в период пандемии.