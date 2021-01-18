В Челябинске установят памятник скончавшимся от COVID-19 медикам

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В Челябинске нашли место для установки памятника медикам, скончавшимся во время исполнения профессионального долга в борьбе с коронавирусом.
В Челябинске установят памятник скончавшимся от COVID-19 медикам
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, об этом сообщили 18 января на аппаратном совещании главы города Натальи Котовой.

«Памятник будет установлен в сквере Адреевского, который расположен на пересечении улиц Худякова и Воровского, неподалёку от медицинской академии», — уточнили в мэрии Челябинска.

С начала пандемии в Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались 50 медицинских работников. Среди них врачи, медсёстры, фельдшеры и водители скорой помощи.

По сообщениям газеты «Известия», опрос показал, что около 44% россиян стали больше уважать медицинских работников за время пандемии коронавируса.

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