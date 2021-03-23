На Ставрополье провели почти 1,5 млн тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае за время пандемии провели более 1 млн 471 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
На Ставрополье провели почти 1,5 млн тестов на COVID-19
  • Reuters

Как передаёт pobeda26.ru, высокий охват тестированием населения позволяет оперативно выявлять новые факты инфицирования, ограничивать пути для распространения болезни и вовремя оказывать помощь пациентам.

Губернатор также сообщил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 90,5 тыс. жителей края. Почти две трети из них получили уже оба компонента вакцины.

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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