В Томской области оценили ситуацию с безработицей

С начала года в Томской области количество безработных граждан снизилось на 10,5 тыс., в Томске — на 4,1 тыс.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные администрации региона.

В настоящее время в центрах занятости на учёте стоят 23 038 человек, пособие по безработице получает 9451 человек.

«Для соискателей создаются возможности, позволяющие найти подходящую вакансию. Это проекты, направленные на развитие карьерных траекторий, ярмарки вакансий, онлайн-собеседования с работодателем, возможности переобучения и получения дополнительного образования, мотивационные тренинги, мастер-классы и многое другое», — отметила начальник областного Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.