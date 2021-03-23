В Удмуртии оценили ситуацию с распространением COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
За всё время пандемии в республике зарегистрировали 30 104 случая заболевания COVID-19, вылечились 26 686 пациентов.
370 человек скончались.
41 791 человек вакцинировался от COVID-19.
С начала пандемии в Удмуртии провели 944 055 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1718.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.