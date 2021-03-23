Центр «Моя карьера» и ГУУ разработали программы по трудоустройству студентов

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Специализированный центр занятости «Моя карьера» и Государственный университет управления (ГУУ) подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов.
Центр «Моя карьера» и ГУУ разработали программы по трудоустройству студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».  

ГУУ стал 20-м вузом, сотрудничающим с центром занятости. Благодаря программе специалисты центра окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.

«Чтобы помочь молодым людям в дальнейшем успешно реализоваться в профессии, в центре «Моя карьера» созданы программы, которые помогают осознанно подходить к выбору профессии и поиску работы. Студенты становятся участниками стажировок, выездных встреч и комплексных программ по трудоустройству, участвуют в волонтёрской деятельности», — рассказала директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН предложил привлечь бизнес к поддержке студентов.

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