Летевший из Новосибирска в Хабаровск самолёт вернулся в аэропорт вылета
- РИА Новости
«Примерно через 40 минут после вылета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — цитирует Интерфакс-Сибирь Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
После прибытия пассажира передали медикам, затем самолёт вылетел в пункт назначения.
Отмечается, что посадка и взлёт прошли в штатном режиме.
Ранее самолёт, летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине.