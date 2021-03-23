Летевший из Новосибирска в Хабаровск самолёт вернулся в аэропорт вылета

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Новосибирска в Хабаровск 23 марта, вернулся в аэропорт Толмачёво после того, как одному из пассажиров стало плохо.

«Примерно через 40 минут после вылета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — цитирует Интерфакс-Сибирь Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

После прибытия пассажира передали медикам, затем самолёт вылетел в пункт назначения.

Отмечается, что посадка и взлёт прошли в штатном режиме.

Ранее самолёт, летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине.