Летевший из Антальи в Москву самолёт сел в Ростове из-за неполадок

Самолёт, летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине.

Reuters

«Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Уральских авиалиний». Отмечается, что на месте работают технические специалисты. На борту находились 184 человека. Ранее сообщалось, что вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолёт вернулся из-за неисправности.