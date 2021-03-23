Пушков заявил об «истерии» Запада из-за Калининграда

Сенатор Алексей Пушков считает, что США и НАТО нагнетают «истерию» о якобы военной угрозе со стороны Калининграда, чтобы расширить своё военное присутствие в Восточной Европе.

«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооружёнными силами», — цитирует РИА Новости заявление из Telegram-канала Пушкова.

По мнению сенатора, таким образом Соединённые Штаты и Североатлантический альянс также намерены подтягивать Финляндию к военным манёврам НАТО и подталкивать Швецию к вступлению в альянс несмотря на нейтральный статус страны.

Также он считает, что без такой регулярной «аналитической истерии» НАТО как военная организация лишится смысла.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к соседним странам. Он отметил, что Россия желает только, чтобы её соседи «спокойно жили, развивались».