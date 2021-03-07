Алиханов оценил заявление польского генерала о Калининграде

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с kp.ru прокомментировал заявление бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о сценарии гипотетических боевых действий в Калининградской области.
Алиханов оценил заявление польского генерала о Калининграде
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«У поляков, особенно у военных, есть, наверное, какие-то свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией, может быть», — заявил Алиханов.

Он считает, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к соседним странам. Он отметил, что Россия желает только, чтобы её соседи «спокойно жили, развивались».

«Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению в том числе, им счастья не принесут», — сказал он.

По его мнению, «не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке».

Ранее Скшипчак в своей статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить