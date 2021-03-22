Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один.

Об этом он заявил на совещании с производителями вакцин.

«Для нас, хочу ещё раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один — вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», — заявил Путин.

Он отметил, что «одно дело — производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя, а другое дело — обеспечить нужный объём производства внутри страны».

Ранее Путин сообщил, что «в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины».