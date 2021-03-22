В Подмосковье началась подготовка к весенним субботникам

В Московской области началась подготовка к весенним субботникам.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством, в области планируется целый цикл субботников.

«Я хотел бы особое внимание обратить, что в период межсезонья все силы должны быть мобилизованы, чтобы в преддверии весны, лета мы большое внимание уделяли всему, что связано со снегом, уборкой после зимы», — сказал глава.

Субботники пройдут в конце марта и в апреле.

Ранее сообщалось, что в Московской области оценили реализацию проекта по приёму вторсырья «Мегабак».