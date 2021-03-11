В Подмосковье оценили реализацию проекта по приёму вторсырья

В Московской области оценили реализацию проекта по приёму вторсырья «Мегабак».

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ региона.

По данным ведомства, в регионе работают 47 площадок проекта. Через них жители области утилизировали почти 18 тыс. куб. м вторсырья. В основном это старая мебель, древесина и отходы после ремонта.

До конца года подобные пункты приёма появятся во всех округах.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе подорожает вывоз мусора.