Аэропорт Челябинска сообщил об изменениях в расписании
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
Авиакомпании открывают регулярные рейсы на побережье Чёрного моря и в Краснодар, а также в Махачкалу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, Калининград, Санкт-Петербург и Москву.
Летнее расписание будет действовать до 30 октября 2021 года. Некоторые рейсы уже объявлены, часть стартует в июне.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь обслужил более 4,6 млн пассажиров в 2020 году.