Аэропорт Симферополь обслужил более 4,6 млн пассажиров в 2020 году

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Международный аэропорт Симферополь обслужил 4,63 млн пассажиров в 2020 году, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019-м.
Аэропорт Симферополь обслужил более 4,6 млн пассажиров в 2020 году
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.

«Прошедший год для аэропорта Симферополь, как и для всей авиаотрасли, был очень непростым и богатым на испытания. В первом полугодии из-за COVID-19 произошло резкое сокращение авиаперевозок», — заявил гендиректор Евгений Плаксин.

По его словам, в отдельные дни аэропорт принимал и отправлял около 500 человек в сутки, что стало абсолютным минимумом в современной истории аэропорта.

Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивосток по итогам десяти месяцев 2020 года сократил пассажиропоток более чем в 2,3 раза.

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