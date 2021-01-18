Аэропорт Симферополь обслужил более 4,6 млн пассажиров в 2020 году

Международный аэропорт Симферополь обслужил 4,63 млн пассажиров в 2020 году, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019-м.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.

«Прошедший год для аэропорта Симферополь, как и для всей авиаотрасли, был очень непростым и богатым на испытания. В первом полугодии из-за COVID-19 произошло резкое сокращение авиаперевозок», — заявил гендиректор Евгений Плаксин.

По его словам, в отдельные дни аэропорт принимал и отправлял около 500 человек в сутки, что стало абсолютным минимумом в современной истории аэропорта.

Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивосток по итогам десяти месяцев 2020 года сократил пассажиропоток более чем в 2,3 раза.