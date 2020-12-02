Пассажиропоток аэропорта Владивосток сократился более чем в два раза

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Аэропорт Владивосток по итогам десяти месяцев 2020 года сократил пассажиропоток более чем в 2,3 раза.
Пассажиропоток аэропорта Владивосток сократился более чем в два раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно статистике Росавиации, АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в январе — октябре 2020 года обслужило 1 млн 125 тыс. 326 пассажиров. Больше всего пассажиров было в январе — 212 443, меньше всего — в апреле — 26 594. В октябре услугами аэропорта воспользовались 101 418 человек.

До пандемии коронавируса аэропорт Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Ранее в Росавиации рассказали о снижении пассажиропотока в аэропортах Москвы в январе — октябре 2020 года.

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