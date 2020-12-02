Пассажиропоток аэропорта Владивосток сократился более чем в два раза

Аэропорт Владивосток по итогам десяти месяцев 2020 года сократил пассажиропоток более чем в 2,3 раза.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно статистике Росавиации, АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в январе — октябре 2020 года обслужило 1 млн 125 тыс. 326 пассажиров. Больше всего пассажиров было в январе — 212 443, меньше всего — в апреле — 26 594. В октябре услугами аэропорта воспользовались 101 418 человек.

До пандемии коронавируса аэропорт Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Ранее в Росавиации рассказали о снижении пассажиропотока в аэропортах Москвы в январе — октябре 2020 года.