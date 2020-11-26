Росавиация рассказала о снижении пассажиропотока в аэропортах Москвы

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В Росавиации рассказали о снижении пассажиропотока в аэропортах Москвы в январе — октябре 2020 года.
Росавиация рассказала о снижении пассажиропотока в аэропортах Москвы
  • РИА Новости

Как указывает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток московских аэропортов снизился на 52,3% и составил 41,6 млн человек.

Уточняется, что количество пассажиров международных рейсов за десять месяцев снизилось на 74,5%, до 10,9 млн, внутренних — на 30,8%, до 30,7 млн.

По данным Росавиации, пассажиропоток Внуково в январе — октябре снизился до 10,4 млн человек, Домодедово — до 14 млн, Шереметьево — до 17,2 млн.

Ранее в Росавиации заявили о тяжёлом финансовом состоянии авиакомпаний.

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