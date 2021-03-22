Голикова дала прогноз появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса дала прогноз появления коллективного иммунитета к COVID-19 в стране.

«Наша задача — как можно быстрее и эффективнее достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые как задачу мы перед собой поставили. Мы считаем, что это июль — август 2021 года (достижение этого коллективного иммунитета)», — цитирует ТАСС Голикову.

При этом она отметила, что «если ситуация будет развиваться ещё быстрее с точки зрения выпуска, применения вакцины, то это может быть достигнуто в ещё более короткие сроки».

Согласно данным на 22 марта, за сутки в России выявлено 9284 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 466 153 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.