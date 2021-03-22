Адвокат прокомментировал ситуацию с брачными договорами в России

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов прокомментировал ситуацию с брачными договорами в России.

«В принципе, брачный договор в России, в отличие от Восточной Европы, США и Соединённого Королевства, — институт довольно скучный, ничего, кроме имущества, регулировать им нельзя», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

К тому же, отметил Некрасов, закон позволяет супругам чётко рассчитывать на равенство долей при разделе имущества, и по требованию кредиторов, и в случае смерти или при расторжении брака.

Как добавил эксперт, брачный договор в России подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Составлять текст документа Некрасов советует с помощью специалиста.

Со своей стороны, адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила мнение, что рост интереса к брачному договору связан с повышением юридической грамотности населения.

«Также это становится модным, поскольку это очень удобный инструмент для разрешения семейных вопросов. Тенденция эта будет продолжаться, конечно», — сказала она.

Антонова добавила, что оспорить брачный договор крайне сложно, и для этого требуются веские основания, которые очень сложно доказать в гражданском процессе.

Ранее в Федеральной нотариальной палате сообщили, что в России в 2020 году число заключенных брачных договоров увеличилось на 26% и составило рекордные 142,5 тыс.