Психолог прокомментировала рост числа брачных договоров в 2020 году в России

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Психолог Яна Лейкина прокомментировала рост числа брачных договоров в 2020 году в России.
Психолог прокомментировала рост числа брачных договоров в 2020 году в России
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«Рост числа брачных договоров связан с ростом беспокойства и желания себя обезопасить», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, тренд будет только расти.

Кроме того, отметила Лейкина, уменьшение количества браков тоже характерно для ситуации с потерей чувства безопасности.

«Человек не хочет брать на себя дополнительную ответственность. Кажется, что так будет спокойнее, что можно рассчитывать только на себя. Поэтому браков будет меньше, а брачных договоров больше», — прогнозирует психолог.

Со своей стороны, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что брачный договор регулирует порядок во взаимоотношениях и устанавливает определённые правила.

«Это хорошая тенденция, люди стали задумываться», — сказала она.

По её мнению, главное в договоре — учитывать интересы детей.

Ранее в Федеральной нотариальной палате сообщили, что в России в 2020 году число заключенных брачных договоров увеличилось на 26% и составило рекордные 142,5 тыс.

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