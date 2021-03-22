В Удмуртии состоится второй форум проекта «Будь здоров»

Второй форум регионального проекта «Будь здоров» пройдёт в посёлке Балезино в Удмуртии 24 марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

Проект направлен на поддержание здоровья граждан, в первую очередь тех, кто перенёс коронавирус.

В рамках форума пройдут диагностические, информационные и образовательные мероприятия для граждан и врачей районной больницы. По вопросам профилактики коронавируса и реабилитации после перенесённого заболевания организуют лектории, мастер-классы по организации физической активности, проведению оздоровительной деятельности, в том числе дыхательной гимнастики.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве подвели итоги работы портала «Московское долголетие».