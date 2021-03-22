Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском

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Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском.
Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском
  • РИА Новости

«Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путёвки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи», — приводит РИА Новости её слова.

Она поблагодарила главу государства за поддержку и веру в учёных, науку и производство.

Ранее Голикова допустила, что прививки от COVID-19 могут стать регулярными.

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