В Госдуме прокомментировали механизм продажи авто через «Госуслуги»

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал механизм продажи авто через «Госуслуги».

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что покупка и продажа машин через портал госуслуг позволит исключить ошибки при составлении договоров.

«Заключение договоров всегда имеет человеческий фактор, когда можно забыть дописать пункт из ПТС. Но потом Госавтоинспекция этот договор может не принять при регистрации транспортного средства. А если продавец и покупатель находятся в разных регионах, то при заключении договора придётся ехать к бывшему собственнику и составить его в надлежащем виде», — сказал Васильев.

Как считает депутат, если данные в договор будут подсоединяться из базы Госавтоинспекции, то будет более честный рынок.

Ранее сообщалось, что с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

При этом осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что за время пандемии спрос на новые и подержанные машины в России кратно увеличился.